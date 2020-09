Henri Didonna : le festival Ete indien s'invite à l'Autre Canal

L'Autre Canal à Nancy lance le festival "l'Eté indien" ce vendredi 4 septembre. Pendant un mois, des concerts et des rencontres vont être organisés avec des artistes locaux et nationaux. Le but : envoyer un signal au monde musical mais aussi au public pour relancer la vie culturelle. Henri Didonna, le directeur de l'Autre Canal est l'invité de RCF.