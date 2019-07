"Hérode envoya décapiter Jean dans la prison..." (Mt 14, 1-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Hérode, qui était au pouvoir en Galilée,

apprit la renommée de Jésus

et dit à ses serviteurs :

« Celui-là, c’est Jean le Baptiste,

il est ressuscité d’entre les morts,

et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. »

Car Hérode avait fait arrêter Jean,

l’avait fait enchaîner et mettre en prison.

C’était à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe.

En effet, Jean lui avait dit :

« Tu n’as pas le droit de l’avoir pour femme. »

Hérode cherchait à le faire mourir,

mais il eut peur de la foule

qui le tenait pour un prophète.

Lorsque arriva l’anniversaire d’Hérode,

la fille d’Hérodiade dansa au milieu des convives,

et elle plut à Hérode.

Alors il s’engagea par serment

à lui donner ce qu’elle demanderait.

Poussée par sa mère, elle dit :

« Donne-moi ici, sur un plat,

la tête de Jean le Baptiste. »

Le roi fut contarié ;

mais à cause de son serment et des convives,

il commanda de la lui donner.

Il envoya décapiter Jean dans la prison.

La tête de celui-ci fut apportée sur un plat

et donnée à la jeune fille,

qui l’apporta à sa mère.

Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps,

qu’ils ensevelirent ;

puis ils allèrent l’annoncer à Jésus.

Source : AELF



Méditation Pasteur Nicole Fabre

Curieuse manière de faire dans le récit de l’évangile de Matthieu. En général, l’évangile nous relate les événements les uns après les autres. Ici, nous apprenons à retardement un événement qui jusque-là, a été passé sous silence. La manière de faire nous fait entrer directement dans le remord d’Hérode. Il ne peut taire en lui ce qui s’est passé autour de la mort de Jean le Baptiste. L’engrenage qui a peu à peu conduit à un acte sordide dont il ne se serait pas su capable. Un acte qui le destitue à jamais de la royauté à ses propres yeux. Ce qu’il entend de la renommée de Jésus fait remonter tout cela à la surface. Peut-être est-ce l’illustration du travail de tri fait par la proximité du Royaume de Dieu, la proximité de la présence même de Dieu. Ce tri dont parlaient les paraboles, pour ceux qui ont entendus les textes d’évangile de ces derniers jours. Le sordide n’est plus à cacher. Il peut être dévoilé et jeter au feu. Nous pouvons nous dégager, donner à Dieu pour qu’il les brûle toutes nos actions qui portent la mort, la violence tordue. C’est le mystère et la joie profonde de la repentance qui nous fait revivre, autrement changé.

Père, merci pour ta présence qui révèle aussi nos ombres. Nos ombres personnelles, d’Eglise, de société. Que ton pardon qui vient faire le tri nous renouvelle dans toutes nos actions et nos paroles.