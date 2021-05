Hervé Godechot: "La radio est un média intime"

C’est le coup d’envoi d’une semaine de fête : nous célébrons les 100 ans de la radio. Il y a un siècle, le premier signal radio était émis depuis la Tour Eiffel à Paris. À cet anniversaire, s’ajoutent les 40 ans des radios libres en fréquence FM. Pour en parler, Hervé Godechot, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), est l’invité de la Matinale RCF.

"ON A TOUS DES SOUVENIRS DE RADIO"

100 ans après sa naissance, "on a un paysage radiophonique en France tout à fait exceptionnel", estime Hervé Godechot. "Il y a plus de 1000 radios, des commerciales, des associatives. On a 40 millions d’auditeurs qui écoutent la radio chaque jour. Elle nous accompagne chez nous, c’est un média de l’intime", ajoute-t-il.

Pour celui qui a débuté sa carrière comme journaliste, la radio revêt un caractère magique. "Tout est basé sur le son", s’émerveille-t-il encore. "Chaque époque a un son. On a tous des souvenirs de radio", sourit Hervé Godechot, en souvenir de ses débuts au micro d’une radio de Nancy, alors qu’il n’était encore que lycéen.

UN MÉDIA QUI A DÛ S'ADAPTER

100 ans plus tard, la radio ne ressemble plus vraiment à ce qu’elle était au départ. Plusieurs médias viennent la concurrencer : les plateformes de streaming musical, la vidéo à la demande, internet. "Je ne crois pas que ça doive nous inquiéter", affirme Hervé Godechot. "C’est un phénomène qui est normal parce que les gens vont consacrer leur temps à plus de médias. [...] Il y a des radios qui en France gagnent en audience. Il y a le déploiement des podcasts qui attirent du monde et peuvent servir de produit d’appel pour amener des jeunes vers la radio linéaire", assure le membre du CSA.

Par ailleurs, la radio a dû parfois changer de forme. Depuis plusieurs années, certains studios sont filmés. "Il y a beaucoup d’émissions radios qui sont diffusées en direct en ligne. Ça permet aux auditeurs soit de se contenter de la voix soit d’avoir la curiosité de voir à quoi ressemblent les gens qui parlent", explique Hervé Godechot. "On voit bien que les médias dans leur ensemble ne peuvent plus se contenter de rester dans leur couloir de nage. [...] On voit bien qu’un média doit être présent partout. c’est un ensemble et ça correspond aux usages", analyse-t-il.

L'ARRIVÉE DE LA RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE

La dernière grande mutation de la radio, c’est l’arrivée du DAB+, la radio numérique terrestre. "Cela permet d’écouter la radio en son numérique, une meilleure qualité d’écoute. On reçoit des petites informations sur un petit écran sur le poste de radio qui reçoit le DAB+ comme le nom de l’animateur. Il ne faut pas oublier que la bande FM est saturée donc le DAB+ va permettre d’avoir de nouvelles radios. D’un point de vue environnemental, c’est plus vertueux. Il est moins consommateur d’énergie", détaille Hervé Godechot.