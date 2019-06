"Heureux les pauvres de cœur" (Mt 5, 1-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

voyant les foules, Jésus gravit la montagne.

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.

Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent,

car ils seront consolés.

Heureux les doux,

car ils recevront la terre en héritage.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,

car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs,

car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,

si l’on vous persécute

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,

à cause de moi.

Réjouissez- vous, soyez dans l’allégresse,

car votre récompense est grande dans les cieux !

C’est ainsi qu’on a persécuté

les prophètes qui vous ont précédés.

Source AELF



Méditation Père François Lestang

C’est lundi, mais pas tout à fait comme les autres lundis, puisque pour beaucoup d’entre nous, c’est un jour de repos. C’est lundi, et cette fête de Marie, mère de l’Église, signe aussi la fin du temps de Pâques, avec une forme de retour au quotidien, dans ce temps que l’on dit « ordinaire ». C’est lundi, et Jésus nous appelle à un bonheur paradoxal, celui des pauvres, de ceux qui pleurent, qui ont faim de justice, qui pardonnent, qui sont persécutés à cause de lui.

Nous pouvons penser à tous ceux que nous connaissons et qui sont dans l’épreuve, prier pour eux dans la foi, prier pour leur bonheur, selon ce que proclame Jésus, homme au cœur pur, lui qui est doux et humble, lui, le messager du Royaume.

A son école, pour ce jour de transition, je vous propose de nous arrêter sur une seule des promesses de Jésus, celle qui dit : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».

Comment Jésus fait-il la paix, lui qui est le fils de Dieu ? Plein d’Esprit saint, il chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il calme les tempêtes : il établit le royaume de son Père. Mais surtout, Jésus aime les hommes jusqu’à donner sa vie sur la croix, et assurer la victoire définitive. Dans la lettre aux Ephésiens, nous lisons que Jésus crucifié « est notre paix », qu’il « a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix ». La paix dont Jésus est l’artisan concerne donc toute l’humanité, divisée entre Juifs et non-Juifs, et renouvelée par le don de l’Esprit.

Pour moi, devenir aujourd’hui artisan de paix, ce sera alors prendre ce double chemin d’autorité et d’humilité, pour porter la paix autour de moi, au nom de Jésus, et pour choisir de me livrer par amour, en allant jusqu’au bout, selon la volonté du Père.

Jésus, tu m’appelles à devenir artisan de paix, de cette paix que toi seul peux donner. Donne-moi audace et simplicité, pour suivre ton chemin, pour annoncer comme toi, dans la puissance et dans la faiblesse, que Dieu veut faire de tous ses enfants.