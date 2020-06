"Heureux les pauvres de cœur" (Mt 5, 1-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

voyant les foules,

Jésus gravit la montagne.

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.

Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent,

car ils seront consolés.

Heureux les doux,

car ils recevront la terre en héritage.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,

car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs,

car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,

si l’on vous persécute

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,

à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,

car votre récompense est grande dans les cieux !

C’est ainsi qu’on a persécuté

les prophètes qui vous ont précédés. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Si vous avez fait une école de commerce ou de management, on ne vous a sans doute pas invité à vous comporter comme Jésus invite à le faire. Car, professionnellement parlant, cela conduit inévitablement à l’échec.

Si vous recherchez ce qu’on appelle communément le bonheur, il n’est pas non plus très conseillé de pleurer ou d’être persécuté pour la justice.

Alors, qu’est-ce que c’est que ce programme ? Car c’est bien un programme. Nous sommes au tout début du Sermon sur la montagne, le premier long discours que Jésus prononce dans l’évangile de Matthieu, et chacun sait que la parole inaugurale trace une ligne de conduite qui va colorer tout ce qui va être dit par la suite.

Les neuf Béatitudes n’ont de sens que si nous croyons à une autre vie que la vie présente. Le mot « cieux » est prononcé trois fois en quelques phrases. Et l’adjectif « heureux » n’a rien à voir avec le bonheur psychologique ou avec le plaisir. Il dit que les personnes qui vivent selon ce programme sont en situation bonne devant Dieu ; c’est une situation objective. Jésus lui-même vivra comme cela, et il invitera ses disciples à faire de même. Mais il terminera sa vie terrestre crucifié ; et presque tous les membres du groupe des Douze mourront martyrs.

On peut remarquer, d’ailleurs, que la neuvième béatitude, la plus paradoxale, n’est pas formulée à la troisième personne. Elle ne commence pas simplement par « heureux », mais par « heureux êtes-vous si… » Car personne n’a envie d’être injustement persécuté.

Donne-nous, Seigneur, de vivre à fond la vocation prophétique que nous avons reçue lors de notre baptême. D’oser annoncer et dénoncer. Et d’accepter d’en payer le prix.