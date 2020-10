"Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, ..." ( Lc 12, 35-38)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Restez en tenue de service,

votre ceinture autour des reins,

et vos lampes allumées.

Soyez comme des gens qui attendent leur maître

à son retour des noces,

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,

trouvera en train de veiller.

Amen, je vous le dis :

c’est lui qui, la ceinture autour des reins,

les fera prendre place à table

et passera pour les servir.

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin

et qu’il les trouve ainsi,

heureux sont-ils ! »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Je suis un couche-tôt qui peine parfois à veiller un peu tard dans la nuit. Aussi cette histoire me touche. J’imagine ces serviteurs luttant pour garder les yeux ouverts sans savoir à quelle heure le maître viendra. Ils sont comme les dix jeune filles de la parabole, ou les disciples à Gethsémané, mais eux, ils tiennent bon. Au cœur de la nuit quand arrive le maître, ils sont prêts à ouvrir la lourde porte de la demeure. Et c’est alors que l’incroyable se produit.

Le maître de retour des noces défait sa cravate, pose sa belle veste sur une chaise, enlève ses souliers vernis…, se change, enfile une blouse et commence à servir ses esclaves allant, selon certains, jusqu’à leur laver les pieds.

C’est en substance ce que raconte la parabole que nous venons d’écouter.

Que le Seigneur Jésus se soit fait serviteur, qu’il se soit humilié lors de son incarnation en se faisant homme, bien des textes du nouveau Testament le soulignent. Mais c’est pour ajouter avec le lettre aux Philippiens que désormais tout genoux fléchira devant lui. Or dans cette parabole, Jésus laisse entendre que son abaissement, sa qualité de serviteur paradoxal n’est pas le fait d’un moment mais qu’il demeure en tous temps à la fois maître et serviteur, Seigneur parce que serviteur.

Seigneur, puisque c’est ainsi que nous nous adressons à toi pour te prier, comment allons nous vivre aujourd’hui en tant que disciples du serviteur que tu es ? Amen