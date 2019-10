"Heureux les serviteurs que le maître,trouvera en train de..." (Lc 12, 35-38)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Restez en tenue de service,

votre ceinture autour des reins,

et vos lampes allumées.

Soyez comme des gens qui attendent leur maître

à son retour des noces,

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,

trouvera en train de veiller.

Amen, je vous le dis :

c’est lui qui, la ceinture autour des reins,

les fera prendre place à table

et passera pour les servir.

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin

et qu’il les trouve ainsi,

heureux sont-ils !

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccard

Le thème du veilleur – au cœur de cet évangile – est propre à l’attitude d’attente, nous le retrouvons en particulier dans les temps liturgiques de l’Avent et du carême. Il nous faut attendre, espérer, tendre vers – ce qui favorise en nous la vertu de patience, la vigilance et la fidélité, qui ne sont pas les plus répandues : « restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées » nous dit le texte qui précise cette attitude comme celle de serviteurs qui attendent leur maître. Cette attente se conjugue au passé, au présent, au futur. Le peuple élu a attendu le jour du Messie – que nous fêtons liturgiquement, Il vient aujourd’hui dans nos vies, Il viendra dans sa gloire à la fin des temps. Il faut donc attendre ces trois venues, ce triple « adventus » mais avec sagesse, prudence, pour donner dans le temps, avec mesure et apprendre à durer dans l’attente. Curieusement, au retour du maître, c’est ce dernier qui va prendre la tenue de service et les servir….. Merveilleuse analogie du Christ – Maître, mais aussi serviteur de chacun d’entre nous. Si nous Lui sommes fidèles et Le servons, Lui nous servira à son retour.

Puissions-nous, Seigneur, nourrir et faire grandir le lien avec toi durant notre vie terrestre et nous retrouver à Ta table dans Ton royaume pour la vie éternelle. L’exemple de saint Jean-Paul II, que nous fêtons en ce jour, serviteur jusqu’au bout de ses forces humaines de l’Eglise et de l’humanité, en est un exemple marquant. Tout le monde se souvient de cet homme malade, épuisé, ne pouvant plus s’exprimer et regardant avec émotion et amour depuis la fenêtre du Vatican cette humanité qu’il avait tant aimée, servie, visité.