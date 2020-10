"Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu ! " (Lc 11, 27-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme Jésus était en train de parler,

une femme éleva la voix au milieu de la foule

pour lui dire :

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle,

et dont les seins t’ont nourri ! »

Alors Jésus lui déclara :

« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu,

et qui la gardent ! »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » nous rapporte Luc. Arrêtons-nous un instant sur cette parole majeure prononcée par le Christ. N’allons jamais chercher dans une page d’Évangile autre chose qu’un chemin de bonheur. L’objectif de Jésus, lorsqu’il s’adresse à nous, c’est que sa joie soit en nous et que notre joie soit complète.[1] Tous ses disciples sont appelés au bonheur !

Bien sûr, Marie, la mère de Dieu, occupe une place toute particulière dans l’Église. Mais c’est parce qu’elle est la première à avoir écouté la Parole et l’avoir gardée dans son cœur.

Et rappelons que la dernière parole qu’elle a prononcée – après, dans la suite des Évangiles, elle ne dira plus rien, - c’est, au moment des noces de Cana « Faites tout ce qu’Il vous dira ! »

Si au soir de sa vie, St Jean Bosco dit de Marie, qu’il qualifie d’Auxiliatrice, « c’est elle qui a tout fait », c’est parce qu’elle n’a cessé de lui dire, du rêve de ses neuf ans jusqu’à son lit de mort, « Fais tout ce qu’Il te dira ! »

Aujourd’hui encore, Marie ne cesse de murmurer à l’oreille de chacun d’entre nous : « Fais tout ce qu’Il te dira ». Et heureux sommes-nous si nous savons écouter la parole qu’Il ne cesse de nous adresser, et si nous savons la garder dans notre cœur, afin qu’elle continue d’inspirer nos paroles et nos actes !





[1] Jn 15, 11