Hommage de la Touraine à Jacques Chirac, travail détaché et Don du sang gourmet

Bonjour à tous,



> A la une de l'actualité ce matin, il y a bien sûr l'hommage de la Touraine à Jacques Chirac. L'ancien président, décédé hier à son domicile parisien, à l'âge de 86 ans. Drapeaux en berne, minute de silence, réactions politiques. Le point dans ce journal.



> On parlera aussi des travailleurs détachés bulgares, très nombreux en Indre et Loire et en Loir-et-Cher. Et pas toujours au courant de leurs droits.



> Et puis de la 11e édition du Don Gastronome, aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Tours.



> La météo. Une journée encore assez mitigée en Indre et Loire. Partagée entre pluie, nuages et éclaircies. Des températures toujours assez douces.