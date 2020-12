Homo œconomicus ou Homo sapiens ?

L'année 2020 restera marquée dans nos mémoires comme une année horribilis. Non seulement parce que l'économie mondiale a été gravement dégradée, mais également parce la crise a remis en cause pas mal de certitudes chez les économistes.

Lorsqu'on étudie l'économie, la première chose que l'on nous apprend est que l'homo œconomicus est un être raisonnable, qui cherche à maximiser son utilité. L'homo œconomicus choisira de se procurer un bien d'une utilité ou d'une valeur, pour lui, égale ou supérieure au coût de ce bien. Même s'il existe des exceptions, en moyenne, les populations humaines se comportent selon cette règle de base. Vous ouvrez les magasins pour un Black Friday, et les gens accourent en masse car ils ne veulent pas rater l'occasion d'un gain supérieur à l'ordinaire. L’histoire nous montre que l'humain est un être grégaire, prêt à se ruer vers l'or, comme au temps du Far-West.

Les humains, des étourneaux attirés par tout ce qui brille ?

C'est un peu ce qu'on nous enseigne dans les cours d'économie et de commerce. Un vendeur efficace, qu'il soit commerçant ou banquier, est celui qui attirera le plus de moutons à son abreuvoir ou de clients à son comptoir. Cette vision mécaniste, voire mercantile, de l'économie est en arrière-fond des politiques économiques des années précédentes, mais également maintenant face à la crise du Covid. Le postulat de départ est que nous désirons tous, quel qu’en soit le coût, rester en vie, car la mort efface toute notion d'utilité personnelle.

La ruée vers l'or devient ruée concurrentielle vers un vaccin, à tout prix. Il est intéressant, à ce titre, de relire la liste des "commerces essentiels". Elle retient comme domaines essentiels : l'alimentation, les véhicules, les télécommunications, les quincailleries, les pharmacies, la presse, les offres d'hébergement, les agences de travail, la blanchisserie et les services funéraires, sans oublier les banques et assurances. Si se nourrir, se soigner, se déplacer, communiquer, trouver du travail et se loger constituent des besoins primaires, il est étrange qu’y figurent la presse mais pas les librairies ou les blanchisseries mais non l'habillement. Finalement, 2020 nous pose la question de ce qui est essentiel pour chacun de nous.

Les relations sont essentielles

L'Observatoire de la Fréquentation des Commerces a comparé la première semaine de décembre 2020 à celle de 2019. La chute de la fréquentation est en moyenne de -46,9% dans le secteur du Prêt-à-porter et de -33,3 % dans le secteur de la Beauté. Seul le secteur de la culture, cadeaux et loisirs s'en sort avec une hausse de +20,2 %. Nous nous sommes rués sur des biens inutiles. Nous ne sommes donc pas des moutons œconomicus, mais bel et bien des homo sapiens, des êtres de sagesse. Ce qui nous est essentiel, ce sont nos relations. "Il n'est pas bon que l'homme soit seul", voilà la caractéristique qui nous définit.

Aujourd'hui, je serai prêt à payer cher un simple moment de convivialité, autour d'un vin chaud, à deux mètres de distance, à l'extérieur d'un bar, rien que pour entendre les rires des enfants, contempler la lumière des guirlandes et entendre la musique de Noël.