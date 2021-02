Hubert Rinaldi de la SARL Chanvre Mellois

Les qualités du chanvre en matière d’isolation reconnues officiellement pour le chantier du lycée de l’Oisellerie à La Couronne…

L’établissement fait l’objet d’une rénovation thermique portée par la Région. Et le chanvre est utilisé en vrac dans ce cadre. La SARL Chanvre Mellois, qui cultive, transforme et commercialise la plante a engagé une procédure de certification de ses produits auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment… Un avis technique expérimental a été validé...