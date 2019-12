Idées cadeaux pour les 12 à 112 ans

Ce livre est d’ailleurs sur ma liste personnelle au Père Noël, il pourra convenir aux enfants à partir de 12 ans mais aussi aux adultes. Il s’agit d’un hybride entre une BD et un livre d’histoire. Il s’agit du 7e tome d’une collection issue de la collaboration entre les éditeurs La découverte et la revue dessinée. La collection

s’appelle l’histoire dessinée de la France, elle va retracée en 20 volumes l’histoire de France en mêlant le point de vue d’un historien et d’un dessinateur.

Je trouve l’initiative particulièrement réjouissante parce que loin des tentatives d’instrumentalisation du roman national, la collection présente un nouveau visage de l’histoire de France. Un visage qui n’occulte pas les débats historiographiques et se tient loin des images d’Epinal. La collection est tellement originale qu’elle décape l’histoire de France.

Qu’est ce qui se passe dans le septième tome de cette collection ?

Il s’intitule Croisades et Cathédrales, d’Aliénor à Saint Louis, on suit nos 2 guides, fan de croisades et de Game of Thrones, qui décident de visiter le XIIe et le XIIIe siècle sur un coup de tête. Le moyen age central c’est la période durant laquelle se construit petit à petit le royaume de France et les cathédrales. Pendant ce voyage temporel ils vont croiser, des marchands, des laboureurs, des franciscains, des inquisiteurs et des hérétiques.

J’ai une tendresse particulière pour un moine qu’il croise à plusieurs reprises qui est en quête de croisades puis qui devient dominicain tout en ayant une fâcheuse tendance à être un chapardeur. J’ai adoré deux choses dans cet BD d’une part le dessin, moderne mais très inspiré par l’art du moyen âge. Pour peux qu’on connaisse un peu les miniatures médiévales ou les tableaux de Brueghel on peut s’amuser à retrouver les références du dessinateur Daniel Casanave.

Là c’est mon passé d’étudiante médiéviste qui parle mais c’est la justesse historique, dans Croisades et Cathédrales on ne va pas parler de l’histoire des rois (enfin si mais juste un peu) ou des grandes batailles mais surtout de l’histoire des gens, des paysans, des marchands des foires, de la politique des communes. C’est une approche qu’on retrouve rarement dans les ouvrages de vulgarisation. C’est un de point très fort du livre qui permettra aux collégiens d’approfondir leurs connaissances historiques.

En effet les 60 dernières pages sont consacrées à un dossier documentaire passionnant qui peut aider à bien fixer le savoir. Le seul point noir pour moi avec la collection L’histoire dessinée de la France c’est que les nouveaux tomes ne sortent pas assez vite.