Idées cadeaux pour les enfants de moins de 10 ans

Un bel et grand album de presque 40 cm de haut. Le livre s’ouvre sur une lettre adressé mademoiselle Hermine de Gonce, fille du roi Enguerrand de Gonce, jeune princesse emprisonnée dans un donjon, rien de plus normal pour une princesse. Hermine s’est plaint via une missive apportée par corbeau de la mauvaise qualité du dragon qui la surveille. En effet son dragon joue de la harpe et fait des claquettes. L’album est un grand catalogue pour permettre à sélectionner un nouveau dragon.

Combien de dragons retrouve-t-on dans ce catalogue ?

On retrouve 25 dragons, locaux ou plus exotiques… Chaque dragon à le droit à une fiche d’identité et a une immense illustration toujours très rigolote. Je vous fais la liste de mes préférés : Paulo Disco, un dragon qui a choisi de conserver son trésor près de lui en effet il s’est roulé dans la sève de sapin et a réussi à coller toutes ses pièces d’or sur lui. Ce qui lui vaut d’être fréquemment invité au bal par les seigneurs des environs et attaché à une chaîne qui pend du plafond. En tournant sur lui-même, il fait une excellente boule à facette. Il y a aussi René Kikoul, Meredith Piaf et aussi Marjorie Kiki. Il y a également une partie encyclopédie avec un très utile guide anatomique du dragon et des trucs et astuces comme la description du lav’dragon et du taille-corne.

Mais il n’y a pas que des dragons présentés dans ce catalogue ?

L’association de loi 901 après Jesus-Christ "le Cercle chevaleresque de la Table ronde" propose également à la princesse Hermine d’être gardé dans son donjon par Dodo l’Elfe, Roméo l’orque, Bernadette Minette, un terrible chat dragon, Rosie la fée ou encore Lucien le Gnome. Ce dernier a un degré de dangerosité de 3/5 car malgré sa petite taille il est très fort au lancer de harpon. Il est également l’auteur du guide michemin des meilleures grottes où il est agréable de séjourner. A la fin du livre il y a un coupon réponse pour permettre au lecteur de choisir son dragon préféré.

Cet album est hilarant, les textes sont à plusieurs niveaux de lectures et petits et grands y trouveront leurs comptes. Les illustrations sont inventives, douces et parfois mordantes. Dans ce catalogue on revisite la mythologie des dragons avec ironie. Je vous le recommande pour tous les fans de la série d’animation Dragons dispo sur Netflix.