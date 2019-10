"Il en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres" (Lc 6, 12-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ces jours-là,

Jésus s’en alla dans la montagne pour prier,

et il passa toute la nuit à prier Dieu.

Le jour venu,

il appela ses disciples et en choisit douze

auxquels il donna le nom d’Apôtres :

Simon, auquel il donna le nom de Pierre,

André son frère,

Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,

Matthieu, Thomas,

Jacques fils d’Alphée,

Simon appelé le Zélote,

Jude fils de Jacques,

et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Jésus descendit de la montagne avec eux

et s’arrêta sur un terrain plat.

Il y avait là un grand nombre de ses disciples

et une grande multitude de gens

venus de toute la Judée, de Jérusalem,

et du littoral de Tyr et de Sidon.

Ils étaient venus l’entendre

et se faire guérir de leurs maladies ;

ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs

retrouvaient la santé.

Et toute la foule cherchait à le toucher,

parce qu’une force sortait de lui

et les guérissait tous.

Source AELF



Méditation Pasteure Nicole Fabre

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Quels sont ces

jours ? Jésus vient d’inviter un homme malade à se mettre au milieu de la synagogue. Et il a guéri sa main

droite qui était paralysée. Le texte se termine sur la fureur des théologiens de l’époque. Déjà ils avaient

questionnés Jésus à propos de l’attitude déshonorante pour eux que ses disciples avaient pendant le

sabbat. Ces récits annoncent déjà le jugement de Jésus, le retournement de cette foule, qui pourtant

aujourd’hui le presse, se fait guérir, sans véritablement découvrir qui est ce Dieu, qui est allé jusqu’à

donner son Fils, jusqu’à donner ce Jésus qui est au milieu d’eux. Cette même foule criera au moment de

son arrestation. Elle ne veut pas savoir. Et pourtant, c’est bien Dieu lui-même qui agit, qui guérit, qui

délivre. Lui, Jésus, le sait bien. C’est pour cela qu’il lui est essentiel de s’en remettre à Dieu, de se nourrir

de ce dialogue vital qu’est la prière. Et il lui faut choisir des hommes qui, eux, l’accompagneront. Qui

vivront au-delà de sa vie à lui, de sa vie au milieu des hommes. Qui sont-ils ? Des pécheurs, un taxateur,

travaillant avec les Romains, un zélote, engagé contre les romains pour la libération des juifs, un autre dont

le texte annonce qu’il livrera Jésus. Qu’ont-ils de particulier ? Eux se sont mis à son écoute. Eux se laissent

toucher par sa parole. Eux reconnaissent qu’il leur parle de Dieu comme jamais personne n’a parlé. Et eux

se savent accompagnés par la prière de Jésus. Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons d’eux. Eux

pourront donc à leur tour, vivre cette présence unique de Jésus au milieu des hommes. Jésus,

merci pour la simplicité de ton appel. Merci pour tous ceux et celles que tu appelles. Qu’ensemble nous sachions

manifester ta présence, celle de ton père qui guérit, redresse, aujourd’hui encore, au cœur de notre monde.