"Il est plus facile à un chameau de passer par un trou..." (Mt 19, 23-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Amen, je vous le dis :

un riche entrera difficilement dans le royaume des Cieux.

Je vous le répète :

il est plus facile à un chameau

de passer par un trou d’aiguille

qu’à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux. »

Entendant ces paroles,

les disciples furent profondément déconcertés,

et ils disaient :

« Qui donc peut être sauvé ? »

Jésus posa sur eux son regard et dit :

« Pour les hommes, c’est impossible,

mais pour Dieu tout est possible. »

Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus :

« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre :

quelle sera donc notre part ? »

Jésus leur déclara :

« Amen, je vous le dis :

lors du renouvellement du monde,

lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire,

vous qui m’avez suivi,

vous siégerez vous aussi sur douze trônes

pour juger les douze tribus d’Israël.

Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom,

des maisons, des frères, des sœurs,

un père, une mère, des enfants,

ou une terre,

recevra le centuple,

et il aura en héritage la vie éternelle.

Beaucoup de premiers seront derniers,

beaucoup de derniers seront premiers.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Comme hier, avec l’épisode de l’homme riche, partant déçu de sa rencontre avec Jésus qui semble-t-il lui en demandait trop : quitter sa richesse… Une trop grande pauvreté contre un trop-plein d’avoir… Trop contre trop ça cogne, ça grince, ça clash !

Jésus affirme aujourd’hui : abandonne-moi ce qui fait ta richesse, si tu veux entrer dans le règne de Dieu. Comment entendre cette exigence si nous sommes, et nous le sommes, trop plein de nous-mêmes, de désirs de toutes aspirations sauf… celle de Dieu… Dieu n’est pas un bien à acquérir que l’on mesure ou que l’on compte ! Dieu est une richesse qui n’est pas de l’ordre de nos richesses terrestres… Il faut accepter de changer de point de vue, changer de manière de nous approcher de lui, de l’appréhender… Jésus nous aide à y voir plus clair et prend une image stylée… une image de style de haute couture… Entrer dans la mission de Jésus, c’est devenir un fil fin et souple pour l’aiguille de Dieu, car c’est Dieu qui coud et qui brode. Mais comment devenir aussi fin et léger qu’un fil ? « Comment pouvons-nous être sauvés… ? » La question des disciples est légitime, juste… « Pour les hommes, c’est impossible ; mais pour Dieu, tout est possible. » Sans Dieu impossible, avec Dieu tout est possible… Pour suivre Jésus, pour entrer dans l’Évangile… abandonnons nos forces, notre suffisance, notre orgueil à penser et vouloir, à la force de nos poignets, et de nos propres forces y arriver… Sans Dieu lui-même à l’œuvre dans nos vies, nous ne connaîtrons rien de lui… laissons-le agir, laissons le faire, fions en nous en lui, ne craignons pas, la paix de Dieu gardera nos cœurs. Allons donc avec cette force la seule qui vaille…