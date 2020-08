"La première mission du prêtre c'est la sanctification : nous devons prier". Le Père Matthieu Declerck vient d'être ordonné prêtre. Il aime à rappeler les devoirs du prêtre : la sanctification, l'enseignement et être un pasteur pour sa paroisse. "il faut de l’audace pour être chrétien, dans un monde qui ne l’est plus ; raison pour laquelle le pasteur doit faire preuve d’encore plus d’audace, car l’Évangile n’est plus connu". Sa vocation lui est venue dès l’adolescence.