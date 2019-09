"Il faut que le Fils de l’homme soit élevé " (Jn 3, 13-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à Nicodème :

« Nul n’est monté au ciel

sinon celui qui est descendu du ciel,

le Fils de l’homme.

De même que le serpent de bronze

fut élevé par Moïse dans le désert,

ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.

Car Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé

Source : AELF



Méditation Père François Lestang

Pourquoi regarder Jésus sur la croix ? Si j’avais à formuler une réponse, je dirais avec l’apôtre Paul : parce que c’est là que je vois le plus combien « il m’a aimé et s’est livré pour moi ».

Sur la croix, je vois un homme torturé, assoiffé, mourant ; sur la croix je vois aussi un homme qui pardonne, qui s’abandonne à son Père, et de qui viennent l’eau et le sang, après qu’il a remis l’Esprit. C’est l’image de ma violence meurtrière, de ma capacité à faire souffrir l’autre, et c’est aussi l’image de ma violence vaincue par la folle sagesse du Dieu de Jésus, l’image d’un amour qui va jusqu’au bout, jusqu’à se livrer pour que j’aie la vie.

Au désert, Moïse a mis sur un bout de bois l’image en bronze d’un des serpents dont la morsure tuait les fils d’Israël qui avaient murmuré contre Dieu, contre la manne et contre Moïse. Celui qui avait été mordu et regardait vers le serpent de bronze ne mourrait pas, car il relevait son regard vers le ciel, un peu comme ce que Dieu demandait à Caïn de faire pour ne pas se laisser dominer par le péché qui le menaçait : « ne relèveras-tu pas la tête » ?

Aujourd’hui, c’est vers Jésus que je suis appelé à relever la tête, car sa totale confiance dans le Père guérit toutes mes méfiances, et sa mort me donne la vie, elle me libère du péché.

Dieu notre Père, merci pour la Croix de ton Fils Jésus, merci de m’avoir tellement aimé, de m’avoir aimé jusqu’au bout. Donne-moi aujourd’hui d’oser le regarder crucifié, et de le confesser ressuscité ; donne-moi, par ton Esprit, de comprendre et de faire comprendre que tu es glorifié par la croix de ton Fils, toi dont le nom est miséricorde.