"Il faut réécrire cet Article 24 pour de bonnes raisons" Philippe Boussion

Manifestations, violences, le climat social s'est tendu ces derniers jours autour de la loi de sécurité globale, et plus particulièrement de son article 24.

Un article qui, on le sait depuis hier, va devoir être totalement réécrit.

Philippe Boussion, policier à Angers et responsable syndical SGP police FO regrette cette hystérisation du débat.

Non, l'article 24 n'aurait fondamentalement rien changé au sort des policiers.

Oui, la loi de sécurité globale peut prêter à débats sur d'autres sujets beaucoup plus important à ses yeux.

Entretien avec un policier en colère.