"Il faut traiter la Terre avec tendresse", l'appel du pape François

Ce livre du pape François comprend, en sous-titre, un appel : "il faut traiter la Terre avec tendresse". L'ouvrage contient un texte inédit du Saint Père dans lequel il s’adresse à toutes les personnes de bonne volonté, conscientes des menaces qui pèsent sur la Terre, "mère de toute l’humanité".



La création est un lieu de la présence de Dieu

"En tout ce qui existe, le Père se donne, et nous pouvons donc le rencontrer, nous pouvons avoir une certaine expérience de son amour…". Reprenant un leitmotiv de son encyclique Laudato si, tout est lié, le pape François élargit le sujet de la crise écologique à la crise humaine que traverse notre époque. Nous manquons d’amour, dit le pape, "les changements climatiques et toutes ses causes sont inséparables de l’injustice sociale, de la concentration du pouvoir et de la richesse, de la culture de la mise à l’écart des anciens vulnérables ou des enfants encore à naître…".



Le pape François cible les défis qui nous attendent

Il ajoute : "pour que tous ceux qui viendront demain puissent encore jouir de la beauté de notre monde, qui est et restera toujours un don offert à notre liberté et à notre responsabilité". Mais le pape François se méfie de notre activisme : "tout ne pourra venir simplement de notre engagement ou d’une révolution technologique… nous avons besoin de redécouvrir des personnes, qui reconnaissent être incapables de savoir qui elles sont sans les autres, et qui se sentent appelées à considérer le monde autour d’elles non comme un but en soi, mais comme un sacrement de communion".