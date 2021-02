"Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies" (Mc 1,29-39)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean,

dans la maison de Simon et d’André.

Or, la belle-mère de Simon était au lit,

elle avait de la fièvre.

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.

Jésus s’approcha,

la saisit par la main

et la fit lever.

La fièvre la quitta,

et elle les servait.

Le soir venu, après le coucher du soleil,

on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal

ou possédés par des démons.

La ville entière se pressait à la porte.

Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies,

et il expulsa beaucoup de démons ;

il empêchait les démons de parler,

parce qu’ils savaient, eux, qui il était.

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube.

Il sortit et se rendit dans un endroit désert,

et là il priait.

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.

Ils le trouvent et lui disent :

« Tout le monde te cherche. »

Jésus leur dit :

« Allons ailleurs, dans les villages voisins,

afin que là aussi je proclame l’Évangile ;

car c’est pour cela que je suis sorti. »

Et il parcourut toute la Galilée,

proclamant l’Évangile dans leurs synagogues,

et expulsant les démons.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

S’il fallait convaincre de l’utilité de la prière silencieuse, on ne trouverait pas de passage évangélique plus convaincant que celui-là. Jésus vient d’avoir une journée bien chargée à Capharnaüm, la ville où résidait Simon-Pierre. Après avoir exorcisé un possédé dans la synagogue, il a guéri la belle-mère de son disciple. Cela s’est su. Le soir venu, le repos sabbatique ayant pris fin, on lui a amené de nombreux malades, handicapés et possédés. Il les a tous rétablis. On peut dire que cette journée à Capharnaüm fut un franc succès. Jésus avait alors dormi chez Pierre, prenant un repos bien mérité.

Mais ce succès lui-même l’interrogeait. Il ne pouvait en rester là. Au cœur de la nuit, à tâtons, il enjamba sans doute quelques corps allongés sur les nattes recouvrant le sol de la chambre où ses compagnons étaient encore couchés, et il se glissa dehors. Dans les collines qui surplombent la petite ville, il trouva le lieu idéal pour vivre avec son Père un moment d’intimité privilégié.

Au matin, son absence intrigua. On avait encore besoin de lui pour qu’il opère d’autres guérisons. Quand on finit par le retrouver, il avait pris une décision forte : quitter la ville, aller prêcher la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu dans d’autres villes et villages. S’il restait à Capharnaüm, il serait trop victime de son succès.

Oui, le succès peut être un piège. S’il nous atteint, n’en soyons pas dupes.

Et, que nous ayons du succès ou non, sachons prendre de longs moments de prière, dans un endroit où nous ne serons pas dérangés, pour avoir de l’intimité avec Celui qui nous donne la vie et vers qui doit tendre toute notre existence. La qualité de notre vie est à ce prix-là.