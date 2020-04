"Il les aima jusqu'au bout" (Jn 13, 1-15)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,

se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;

puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.

Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »

Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. »

Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »

Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »

Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?

Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.





Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre

L’introduction longue de cette scène nous avertit : l’identité même de Jésus va nous être révélée et particulièrement son lien unique à Dieu, celui que personne n’a vu. Et je vous propose de vous mettre dans la peau de l’un des disciples, à votre choix. Nous sommes au cœur de la ville sainte, dans un temps électrisé par la fête de la Pâque, mais aussi par les menaces de plus en plus concrètes qui pèsent sur Jésus. Il va se passer quelque chose d’inattendu. Oui, Dieu lui-même va agir, peut-être. Mais que se passe-t-il ? Voilà Jésus à nos pieds, revêtu comme ceux et celles qui font les petites tâches invisibles, et pourtant vitales. Jésus à notre service. Alors, toutes nos volontés de comprendre tout de suite et de se retrouver maître de la situation, de ré-équilibrer ce qui parait insensé se fait entendre en nous : Non, jamais tu ne me laveras les pieds… Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Autrement dit : ce n’est pas ta place. Ou alors il faut que tu fasses autrement. Saurons-nous faire taire toutes ces manières de refuser de voir qui est Dieu, en toute vérité ? Accueillons ce séisme : dans ce geste, toute la gloire de Dieu est dite, c’est-à-dire son poids de vérité. Voilà qui il est. Ce que, moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant ; tu le sauras après. Aujourd’hui, nous avons du mal à comprendre ce que nous vivons, et du mal à comprendre la façon dont Dieu est présent. Mais laissons-nous laver les pieds par lui. Cela seul peut nous faire entrer dans une autre compréhension de ce qui est à la source de notre vie, comme de celle du monde. Peut-être alors saurons-nous, à notre tour, inventer des gestes, des relations toute autres.