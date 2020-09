"Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades" (Lc 9, 1-6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus rassembla les Douze ;

il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons,

et de même pour faire des guérisons ;

il les envoya proclamer le règne de Dieu

et guérir les malades.

Il leur dit :

« Ne prenez rien pour la route,

ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ;

n’ayez pas chacun une tunique de rechange.

Quand vous serez reçus dans une maison,

restez-y ; c’est de là que vous repartirez.

Et si les gens ne vous accueillent pas,

sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds :

ce sera un témoignage contre eux. »

Ils partirent

et ils allaient de village en village,

annonçant la Bonne Nouvelle

et faisant partout des guérisons.



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

On parle ces derniers temps des dérives sectaires au sein de l’Eglise catholique. Cela prouve aussi que les mouvements ou communautés incriminés n’ont pas compris grand-chose au message de Jésus. Il demande dans cet évangile à ses disciples d’agir à l’inverse de comportements sectaires. Il ne s’agit pas d’imposer, d’acheter, de forcer et encore moins de remporter l’adhésion : « n’emportez rien pour la route » dit-il, ce qui signifie : n’essayez pas de séduire par une apparence, une assurance, des moyens, un discours qui peuvent retenir l’attention. Il s’agit beaucoup plus simplement de laisser faire l’Esprit Saint :

« Si vous trouvez l’hospitalité, restez-y » dit-il, et au contraire « si les gens refusent de vous accueillir, sortez en secouant la poussière de vos pieds ». Ce n’est pas nous qui convertissons, c’est le Seigneur, en ouvrant les cœurs. Nous n’avons-nous qu’à transmettre et témoigner d’une Parole qui ne vient pas de nous et de la vivre. Mais l’ouverture du cœur du prochain ne nous appartient pas. Nous sommes témoins et médiateurs d’un Autre, ce qui exige de notre part : simplicité, confiance en la Providence, humilité et accueil de la réalité…