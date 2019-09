"Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades" (Lc 9, 1 - 6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus rassembla les Douze ;

il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons,

et de même pour faire des guérisons ;

il les envoya proclamer le règne de Dieu

et guérir les malades.

Il leur dit :

« Ne prenez rien pour la route,

ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ;

n’ayez pas chacun une tunique de rechange.

Quand vous serez reçus dans une maison,

restez-y ; c’est de là que vous repartirez.

Et si les gens ne vous accueillent pas,

sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds :

ce sera un témoignage contre eux. »

Ils partirent

et ils allaient de village en village,

annonçant la Bonne Nouvelle

et faisant partout des guérisons.

Source : AELF



Méditation Père Michel Quesnel

Lorsque nous partons en voyage pour des raisons professionnelles ou même pour des vacances, la préparation des bagages est en général l’objet de toute notre attention : nous veillons à ne rien oublier d’essentiel. Avant de remplir la valise ou le sac à dos, nous commençons à faire chez nous des petits tas de choses à emporter, de peur d’être à court de vêtements, de livres, de produits de toilette, éventuellement de nourriture à consommer le temps du déplacement.

Quel contraste avec les consignes que Jésus donne aux Douze en les envoyant prêcher le Royaume de Dieu et guérir les malades ! La liste est une liste négative. Elle nomme tout ce qu’il ne faut pas emporter : ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Les envoyés n’auraient-ils pas droit d’être fatigués, d’avoir faim, de changer de vêtement s’ils prennent une averse ou s’ils sont baignés de sueur ?

Si, ils ont tous ces droits, mais il leur faut compter sur les autres pour combler leurs besoins. Qu’ils n’arrivent pas chez les gens comme des conquérants, mais comme des nécessiteux ! Ils apportent un message de Bonne Nouvelle, qu’ils reçoivent tout le reste ! Les personnes auxquelles ils s’adresseront seront intéressées par ce qu’elles entendront si elles-mêmes ont donné quelque chose ; autrement le message glissera sur leurs oreilles sans y pénétrer.

C’est à méditer lorsque nous essayons de faire de l’évangélisation. L’abondance des moyens déployés, techniques et autres, risque de faire barrage ; elle peut écraser. Au contraire, si nous n’avons pas d’autres moyens que notre présence, notre bienveillance et notre pauvreté, nous avons peut-être quelques chances que notre message soit entendu.