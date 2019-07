"Il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait ..." (Mt 12, 14 - 21)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

une fois sortis de la synagogue,

les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus

pour voir comment le faire périr.

Jésus, l’ayant appris, se retira de là ;

beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous.

Mais il leur défendit vivement

de parler de lui.

Ainsi devait s’accomplir

la parole prononcée par le prophète Isaïe :

Voici mon serviteur que j’ai choisi,

mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur.

Je ferai reposer sur lui mon Esprit,

aux nations il fera connaître le jugement.

Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas,

on n’entendra pas sa voix sur les places publiques.

Il n’écrasera pas le roseau froissé,

il n’éteindra pas la mèche qui faiblit,

jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le jugement.

Les nations mettront en son nom leur espérance.

Source : AELF



Méditation Père Bernard Devert

Sortis de la synagogue les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire mourir.

Aussitôt sortis du temple, un crime est fomenté contre le Fils de Dieu. Il faut le faire mourir. Pourquoi donc ?

Ces hommes installés dans la Société utilisent Dieu – quel drame - pour instrumentaliser leur pouvoir et le sécuriser. Ils ne supportent pas la Parole qui appelle à un changement risquant de mettre en péril leurs acquis construits sur la caricature d’un Dieu pharaonique justifiant leurs viles certitudes, vides de toute conviction sauf celle de vouloir durer.

Christ s’adresse à nous ce matin, non pas pour que nous nous rappelions les vilénies des pharisiens mais pour que nous nous interrogions sur notre désir d changer afin que là où des hommes souffrent jusqu’à périr, nous nous levions pour dire : non.

La rencontre avec le Christ fait de nous des résistants pour faire reculer l’infamie et la déshumanisation d’une société. La mission considérable est d’une magnifique noblesse pour ne point oublier qu’elle nous est confiée parce que Dieu nous fait confiance.

Quel bonheur pour le coeur et l’esprit d’entendre le Dieu des vivants nous dire : allez, je vous envoie témoigner que, seule, la fragilité ouvre le salut.

Comment ne pas se rappeler Oscar Wilde. Abandonné de tous, de sa femme, de ses enfants, il trouva la force de ne point désespérer, se rappelant qu’un ami, un seul, lorsqu’il quitta le tribunal, se découvrit devant lui. La mémoire de cette marque d’estime se révélera sa bouée pour ne point sombrer.