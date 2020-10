"Il louera la vigne à d’autres vignerons" (Mt 21, 33-43)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :

« Écoutez cette parabole :

Un homme était propriétaire d’un domaine ;

il planta une vigne,

l’entoura d’une clôture,

y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde.

Puis il loua cette vigne à des vignerons,

et partit en voyage.

Quand arriva le temps des fruits,

il envoya ses serviteurs auprès des vignerons

pour se faire remettre le produit de sa vigne.

Mais les vignerons se saisirent des serviteurs,

frappèrent l’un,

tuèrent l’autre,

lapidèrent le troisième.

De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs

plus nombreux que les premiers ;

mais on les traita de la même façon.

Finalement, il leur envoya son fils,

en se disant :

‘Ils respecteront mon fils.’

Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux :

‘Voici l’héritier :

venez ! tuons-le,

nous aurons son héritage !’

Ils se saisirent de lui,

le jetèrent hors de la vigne

et le tuèrent.

Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra,

que fera-t-il à ces vignerons ? »

On lui répond :

« Ces misérables, il les fera périr misérablement.

Il louera la vigne à d’autres vignerons,

qui lui en remettront le produit en temps voulu. »

Jésus leur dit :

« N’avez-vous jamais lu dans les Écritures :

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs

est devenue la pierre d’angle :

c’est là l’œuvre du Seigneur,

la merveille devant nos yeux !

Aussi, je vous le dis :

Le royaume de Dieu vous sera enlevé

pour être donné à une nation

qui lui fera produire ses fruits. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Tel est le risque encouru par celui qui fait totalement confiance : ceux qui en ont bénéficié ont parfois tendance à ne pas vouloir reconnaître celui qui leur a prodiguée. Ainsi, dans la pratique de mon métier d’éducateur spécialisé, j’ai pu observer chez certains adolescents – bien sûr, et c’est heureux, il ne s’agit que d’une petite minorité, - le degré d’ingratitude vis-à-vis de la famille qui, lorsqu’ils étaient enfants, les a accueillis … ou chez certains jeunes issus de l’immigration, vis-à-vis du pays qui les a reçus …

Tel est l’état d’esprit de ces vignerons dont il est question dans cette parabole. Ils veulent se considérer comme propriétaires, et ne veulent plus rien devoir à celui qui, non seulement leur a loué cette vigne, mais leur a aussi offert toutes les conditions pour que l’exploitation soit fructueuse, par la pose d’une clôture empêchant les passants de grappiller, par l’érection d’une tour de garde empêchant l’ennemi de s’en saisir et par la fabrication d’un pressoir, permettant de faire du vin. Alors ils agressent violemment tous les représentants du maître du domaine, et vont jusqu’à tuer son fils. Et ne peut-on voir dans ce meurtre une annonce faite par Jésus de sa propre mort ?

Cette parabole des vignerons ingrats possède une forte consonance avec notre époque. Tant de nos contemporains veulent oublier ce qu’ils doivent à Celui qui leur a confié sa création, si belle avec ses merveilleux paysages et sa mère nourricière. Ils ont tendance à vouloir se considérer comme les propriétaires, n’hésitant pas à surexploiter la planète, en faisant fi de l’éthique qui leur a léguée le Créateur. Et ils s’en prennent, parfois violemment, aux symboles qui lui sont consacrés … et à ceux qui veulent continuer de porter son message…

Puissions-nous, en ce dimanche, prendre le temps de rendre grâce à Celui qui nous a confié sa création, et nous engager à prendre soin de ce merveilleux patrimoine qu’Il nous a légué !