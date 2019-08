"Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Aucun ..." (Lc 4, 16-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé.

Selon son habitude,

il entra dans la synagogue le jour du sabbat,

et il se leva pour faire la lecture.

On lui remit le livre du prophète Isaïe.

Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :

L’Esprit du Seigneur est sur moi

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,

annoncer aux captifs leur libération,

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,

remettre en liberté les opprimés,

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.

Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.

Alors il se mit à leur dire :

« Aujourd’hui s’accomplit

ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »

Tous lui rendaient témoignage

et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.

Ils se disaient :

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »

Mais il leur dit :

« Sûrement vous allez me citer le dicton :

“Médecin, guéris-toi toi-même”,

et me dire :

“Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm :

fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” »

Puis il ajouta :

« Amen, je vous le dis :

aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.

En vérité, je vous le dis :

Au temps du prophète Élie,

lorsque pendant trois ans et demi

le ciel retint la pluie,

et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre,

il y avait beaucoup de veuves en Israël ;

pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles,

mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon,

chez une veuve étrangère.

Au temps du prophète Élisée,

il y avait beaucoup de lépreux en Israël ;

et aucun d’eux n’a été purifié,

mais bien Naaman le Syrien. »

À ces mots, dans la synagogue,

tous devinrent furieux.

Ils se levèrent,

poussèrent Jésus hors de la ville,

et le menèrent jusqu’à un escarpement

de la colline où leur ville est construite,

pour le précipiter en bas.

Mais lui, passant au milieu d’eux,

allait son chemin.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Ce proverbe s’applique vraiment pour Jésus. Dans son village de Nazareth, tout le monde le connaît. Il est menuisier – charpentier, comme son père Joseph.

N’a-t-il pas réparé des charpentes et des meubles dans beaucoup de maisons ?

Alors pour qui se prend-t-il quand il commente la Bible avec autorité ? quand il se l’applique à lui-même, en disant qu’il apporte le Salut ?

Les compatriotes de Jésus ont bien entendu parlé des miracles et guérisons effectués par Jésus dans les villes et villages proches de chez lui, mais de là à croire que Jésus serait l’envoyé de Dieu, le Fils de Dieu… ce n’est pas possible !...

Aussi-bien, ils le rejettent même violemment…

Ainsi aujourd’hui, beaucoup de personnes considèrent Jésus comme quelqu’un de bien, qui a dit des paroles formidables, de sagesse et de profondeur… mais croire que

en même temps Il soit le Fils de Dieu, c’est impossible, c’est inimaginable... et si vous insistez en affirmant votre foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, vous pouvez provoquer non seulement le refus, mais la violence, voir la condamnation à mort ou la lapidation dans certains pays.

Seigneur Notre Dieu, avec la lumière et la force de l’Eprit Saint, Jésus de Nazareth nous donne la clef de compréhension de toute la Bible, en l’expliquant et en l’accomplissant.

Ouvre, aujourd’hui, nos cœurs et nos esprits à sa Parole de Vie, pour que la Bonne Nouvelle de l’Evangile, affirmée par nos lèvres et confirmée par nos actes, apporte la joie de la connaissance de la Vérité à tous ceux qui nous entourent.