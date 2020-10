"Il manque 700 postes et 7 millions d'euros à l'université d'Angers"

Des enseignants, chercheurs et étudiants de l’université d’Angers protestent depuis des mois contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR). Elle fixe le budget et le nombre de postes de chercheurs pour les dix ans à venir en France. "Alors qu'on manque déjà de moyens, qu'on fait beaucoup d'heures sup' et qu'on est épuisés, cette loi qui devrait nous soulager n'apporte aucune réponse", estime Chadia Arab, chercheuse en géographie à l'université d'Angers, membre du comité de mobilisation contre la LPPR.