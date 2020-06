"Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants" (Mc 12, 18-27)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

des sadducéens

– ceux qui affirment qu’il n’y a pas de résurrection –

vinrent trouver Jésus.

Ils l’interrogeaient :

« Maître, Moïse nous a prescrit :

Si un homme a un frère qui meurt

en laissant une femme, mais aucun enfant,

il doit épouser la veuve

pour susciter une descendance à son frère.

Il y avait sept frères ;

le premier se maria,

et mourut sans laisser de descendance.

Le deuxième épousa la veuve,

et mourut sans laisser de descendance.

Le troisième pareillement.

Et aucun des sept ne laissa de descendance.

Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi.

À la résurrection, quand ils ressusciteront,

duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse,

puisque les sept l’ont eue pour épouse ? »

Jésus leur dit :

« N’êtes-vous pas en train de vous égarer,

en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu ?

Lorsqu’on ressuscite d’entre les morts,

on ne prend ni femme ni mari,

mais on est comme les anges dans les cieux.

Et sur le fait que les morts ressuscitent,

n’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse,

au récit du buisson ardent,

comment Dieu lui a dit :

Moi, je suis le Dieu d’Abraham,

le Dieu d’Isaac,

le Dieu de Jacob ?

Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.

Vous vous égarez complètement. »



Méditation Pasteur Corinne Charriau

Dans notre extrait du jour, ce sont maintenant les sadducéens qui entrent en scène. Les sadducéens sont des dignitaires, prêtres au temple de Jérusalem. Ils ne croient pas en la résurrection et s’opposent sur ce sujet aux pharisiens qui font de nombreuses spéculations sur les modalités de la résurrection.



Ce n’est pas souvent facile de poser des mots sur la résurrection, sur cette réalité qui fait partie de la foi chrétienne. Je le mesure, en tant que pasteur, dans mes échanges avec des personnes ou des familles éprouvées qui partagent leurs questions, leurs espérances, les mystères que revêt pour eux la résurrection.



Jésus pose des mots sur la résurrection dans cet échange avec les sadducéens.



Ces derniers en viennent à exposer à Jésus une situation qu’ils poussent à l’absurde, celle d’une femme qui va être veuve à 7 reprises : d’abord de son mari puis des 6 frères de son premier mari. Alors, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme ?



Jésus va rompre sans appel avec la conception de la résurrection qui traverse ce cas, c’est-à-dire la conception selon laquelle la résurrection serait comme un prolongement de la vie terrestre :

« Quand on ressuscite, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges » !



Jésus poursuit en se référant à Moïse comme les sadducéens. Il met en avant la rencontre entre Dieu et Moïse au buisson ardent. Dieu est le Dieu qui se révèle, qui entre en relation. Il est le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des patriarches, les trois vivants pour toujours auprès de Dieu.



A la résurrection, il est le Dieu de la vie, il est le Dieu des vivants. Aujourd’hui, il est aussi le Dieu de la vie qui se révèle. Je partagerai la liturgie de mon église :



La vie éternelle n’est pas seulement une autre vie qui commence après la mort.

Elle nous est offerte dans la foi ; elle jaillit dès aujourd’hui d’une rencontre avec le Christ vivant.