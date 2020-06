"Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là" (Mc 12, 28b-34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

un scribe s’avança pour demander à Jésus :

« Quel est le premier de tous les commandements ? »

Jésus lui fit cette réponse :

« Voici le premier :

Écoute, Israël :

le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur, de toute ton âme,

de tout ton esprit et de toute ta force.

Et voici le second :

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »

Le scribe reprit :

« Fort bien, Maître,

tu as dit vrai :

Dieu est l’Unique

et il n’y en a pas d’autre que lui.

L’aimer de tout son cœur,

de toute son intelligence, de toute sa force,

et aimer son prochain comme soi-même,

vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit :

« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »

Et personne n’osait plus l’interroger.



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Quel récit étonnant que celui de cette rencontre entre Jésus et ce scribe ! Le narrateur prend soin de nous dire que le scribe s’avance, ainsi il ne reste pas dans l’anonymat d’un groupe qui habituellement s’oppose à Jésus.



Ce scribe lui demande quel est le premier de tous les commandements. Jésus répond en citant le Deutéronome pour l’amour de Dieu et le Lévitique pour l’amour du prochain.



« Aimer Dieu » et « aimer son prochain », c’est souvent ce que l’on retient. Je voudrais plutôt m’arrêter avec vous sur les premiers mots de la réponse de Jésus : « Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur ».



Le premier commandement c’est « écouter » ! C’est se mettre à l’écoute ! C’est être attentif à la parole de Dieu, c’est accepter de recevoir et ne pas se placer dans un savoir acquis. En hébreu, le verbe « écouter » signifie « obéir ». Il s’agit d’accueillir la Parole de Dieu dans sa vie, de la prendre en compte, de lui obéir.



Puis, Jésus poursuit sur l’unicité de Dieu. Dire que le Seigneur est unique, c’est refuser tous les autres, refuser les faux dieux qui pourraient abîmer et défigurer nos vies et nos relations avec Dieu, avec les autres et aussi avec nous-mêmes.



Prenons le temps de nous mettre à l’écoute du Dieu unique, de la parole qu’il nous adresse, de sa présence dans nos vies. Dieu ne s’impose pas et n’impose pas son amour. Il ne nous impose pas de l’aimer. C’est un libre choix qui jaillit d’une rencontre de Dieu dans nos vies, Lui qui nous a aimés en premier. C’est notre réponse à son amour.



Le scribe reformule alors la réponse de Jésus dans son logiciel qu’est celui de la Loi. Il en retire que l’amour est plus important que les holocaustes et les sacrifices bien présents dans la pratique juive. Cet homme chemine dans ce face-à-face avec Jésus.



Jésus vient à lui dire qu’il est proche du royaume de Dieu. Ainsi, l’amour de Dieu et du prochain a à voir avec le royaume de Dieu. Mais pour Jésus, avoir compris ces commandements n’est pas la clef pour entrer dans le royaume de Dieu, autrement dit pour être sauvé. Jésus reconnaît la sagesse de cet homme. Peut-être passera-t-il d’une sage compréhension à la mise en pratique de l’amour de Dieu et du prochain dans sa vie ? L’histoire ne le dit pas.



Dieu nous invite à écouter, à écouter sa parole, à l’accueillir, à la vivre en aimant, en aimant Dieu, en aimant nos prochains dans le concret de la vie.