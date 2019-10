"Il ne faut pas oublier que le travail est une oeuvre collective"

Ce jeudi 10 octobre, c'est la 7ème édition des rencontres Humanisme et Entreprise, organisées par le diocèse d'Angers, l'Essca et la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agit de porter un regard humaniste sur le monde du travail. Le thème de cette année : "Les entreprises, créatrices de solidarités !" Il sera abordé à travers quatre exemples concrets. Pour François de la Perraudière, coordinateur de ces rencontres, "en valorisant la performance individuelle, on a tendance à oublier que le travail est une oeuvre collective".