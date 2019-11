"Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir ..." (Lc 17, 11-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus, marchant vers Jérusalem,

traversait la région située entre la Samarie et la Galilée.

Comme il entrait dans un village,

dix lépreux vinrent à sa rencontre.

Ils s’arrêtèrent à distance

et lui crièrent :

« Jésus, maître,

prends pitié de nous. »

À cette vue, Jésus leur dit :

« Allez vous montrer aux prêtres. »

En cours de route, ils furent purifiés.

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,

revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.

Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus

en lui rendant grâce.

Or, c’était un Samaritain.

Alors Jésus prit la parole en disant :

« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?

Les neuf autres, où sont-ils ?

Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger

pour revenir sur ses pas

et rendre gloire à Dieu ! »

Jésus lui dit :

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Méditation Père Bernard Devert

Et les neuf autres, où sont-ils ? demande Jésus au seul lépreux, étranger, venu lui exprimer sa gratitude.

Observons que les dix lépreux étaient jusque-là des compagnons d’infortune. Tous étaient croyants ; tous suppliaient le Seigneur d’une même voix de prendre pitié d’eux.

La guérison les sépare, l’espérance qui les rapprochait s’efface, Dieu devient inutile ! sauf pour un seul.

Réinsérés dans la Société par le prêtre, conformément à la législation, un avenir alors se fait jour sans nécessité de témoigner de la moindre reconnaissance.

Christ ne demande pas un merci, il eut été heureux de pouvoir entrer avec chacun d’eux dans une relation d’amitié.

Seul l’étranger, le Samaritain, dont la Communauté est mal vue par les 9 autres, en éprouve le désir avivé par le fait qu’il n’a pas de reconnaissance sociale, à la différence des neuf autres ; quoiqu’il en soit, il prend la mesure de l’urgence d’entrer dans une relation de gratuité.

Comment aurait-il été reçu par le prêtre, lui aurait-il donné un passeport ou un visa pour être comme les autres, avec les autres. Sûrement pas, il est l’étranger, condamné à l’anonymat, à vivre caché pour devoir se passer de papiers.

Etrange lien entre cette page de l’Evangile et la situation dramatique des migrants ou demandeurs d’asile, lépreux de notre société.

Allez vous montrer aux représentants des pouvoirs susceptibles de vous accueillir. Nous savons les réponses, à commencer par les miennes largement insuffisantes. Quelle injustice. Ils sont venus dans le monde, mais le monde ne les accueille pas alors que, au sein de leurs Communautés, d’aucuns sont des étrangers face à des puissances qui les insultent, les pourchassent et même les tuent.

Où leur faut-il aller pour que ce respect de la vie, dont nous parlons tant, devienne une réalité inconditionnelle. Comment être témoin du Fils de l’homme qui, jamais, n’a transigé avec le refus du frère qui se révèle refus du Père.

Et si nous entendions, ce matin, cette parole de Jésus au lépreux Samaritain : relève-toi, ta foi t’a sauvé. Quel défi sommes-nous prêts à relever aujourd’hui.

Oui, la Parole du Christ et la prière sont vraiment des appels à nous risquer : « Qui es-tu Seigneur pour ne point désespérer ». L’interrogation ouvre un chemin libérant pour être libéré de tout pris parti pour n’en laisser qu’un seul, celui de la bienveillance à l’égard de nos frères naufragés.