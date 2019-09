"Il passa toute la nuit à prier Dieu..." (Lc 6, 12-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ces jours-là,

Jésus s’en alla dans la montagne pour prier,

et il passa toute la nuit à prier Dieu.

Le jour venu,

il appela ses disciples et en choisit douze

auxquels il donna le nom d’Apôtres :

Simon, auquel il donna le nom de Pierre,

André son frère,

Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,

Matthieu, Thomas,

Jacques fils d’Alphée,

Simon appelé le Zélote,

Jude fils de Jacques,

et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Jésus descendit de la montagne avec eux

et s’arrêta sur un terrain plat.

Il y avait là un grand nombre de ses disciples

et une grande multitude de gens

venus de toute la Judée, de Jérusalem,

et du littoral de Tyr et de Sidon.

Ils étaient venus l’entendre

et se faire guérir de leurs maladies ;

ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs

retrouvaient la santé.

Et toute la foule cherchait à le toucher,

parce qu’une force sortait de lui

et les guérissait tous.

Source : AELF



Méditation Père François Lestang

Comment Jésus s’y prend-il pour distinguer, parmi tous ceux qui le suivent et l’écoutent, ces douze hommes, ces douze apôtres ? Il prend le temps de prier, et de prier longuement ; il se met à l’écart, sur la montagne, et s’adresse à son Père.

Certains de ces hommes nous sont connus, comme les pécheurs du bord du lac de Galilée, Pierre et André, Jacques et Jean ; d’autres apparaissent pour la première fois dans l’évangile, comme Jacques fils d’Alphée ou Jude ; et en dernier, il y a cet homme qui deviendra traître, ce Judas qui livrera celui qui l’a choisi parmi les disciples, durant une autre nuit de prière, celle du Jardin des Oliviers, au soir du jeudi saint. Ainsi, il arrive que la confiance de Dieu puisse être déçue, puisque l’homme, même appelé, est libre.

Jésus prie longuement pour ses apôtres au moment de les choisir ; il prie aussi pour Pierre au temps de la Passion. Etonamment, Jésus ne prie pas pour éviter à Pierre de le renier, mais pour qu’après sa trahison il revienne et soit cette pierre, ce roc sur lequel les autres pourront s’appuyer, en fidélité au nom qu’il lui a donné.

Dans l’évangile selon saint Luc, le dernier geste que posera Jésus, après sa résurrection, sera celui de bénir ses disciples avant de rejoindre le Père ; il les aura ainsi accompagnés de sa prière, du début à la fin de leur aventure sur les routes de Galilée, de Samarie et de Judée.

Seigneur Jésus, apprends-moi à prier avec persévérance, à la fois dans la joie des commencements comme dans les temps où ma confiance est mise à l’épreuve, lorsque j’ai l’impression que je suis trahi. Fais de moi une bénédiction pour ceux et celles qui portent avec moi ta bonne nouvelle : la mort est vaincue par la vie, la défiance est défaite par la confiance.