"Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait" (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

en sortant du Temple,

Jésus vit sur son passage

un homme aveugle de naissance.

Il cracha à terre

et, avec la salive, il fit de la boue ;

puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,

et lui dit :

« Va te laver à la piscine de Siloé »

– ce nom se traduit : Envoyé.

L’aveugle y alla donc, et il se lava ;

quand il revint, il voyait.

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant

– car il était mendiant –

dirent alors :

« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »

Les uns disaient :

« C’est lui. »

Les autres disaient :

« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »

Mais lui disait :

« C’est bien moi. »

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.

Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue

et lui avait ouvert les yeux.

À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.

Il leur répondit :

« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé,

et je vois. »

Parmi les pharisiens, certains disaient :

« Cet homme-là n’est pas de Dieu,

puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »

D’autres disaient :

« Comment un homme pécheur

peut-il accomplir des signes pareils ? »

Ainsi donc ils étaient divisés.

Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle :

« Et toi, que dis-tu de lui,

puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »

Il dit :

« C’est un prophète. »

Ils répliquèrent :

« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,

et tu nous fais la leçon ? »

Et ils le jetèrent dehors.

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.

Il le retrouva et lui dit :

« Crois-tu au Fils de l’homme ? »

Il répondit :

« Et qui est-il, Seigneur,

pour que je croie en lui ? »

Jésus lui dit :

« Tu le vois,

et c’est lui qui te parle. »

Il dit :

« Je crois, Seigneur ! »

Et il se prosterna devant lui.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Au mendiant aveugle qui se tenait à la porte du temple, Jésus a rendu la vue.

Et voici que les voisins s’interrogent : est-ce lui ? est-ce quelqu’un d’autre ? Il n’a pourtant pas changé : il a toujours la même taille, la même couleur de cheveux, peut-être la même odeur de clope qui colle à ses vêtements. Et pourtant, tout a changé. On peut à présent croiser son regard. Il a été rendu à son humanité pleine et entière, et c’est cela qui choque. Lui qui n’est que péché depuis sa naissance, le voilà qui se mêle de faire la leçon aux bien-pensants, en prenant la défense d’un autre qui s’est permis de le guérir un jour de sabbat.

Voilà l’histoire que nous raconte l’évangile. Faisons à présent un effort d’imagination..

À la porte de l’église qui je fréquente le dimanche, les mendiants ne manquent pas. Et voici que l’un d’entre eux, sur lequel je ne porte jusqu’à présent qu’un regard distrait, à qui je tends parfois la petite pièce qui va soulager ma conscience, vient s’asseoir à mes côtés. Il s’est changé, rasé, lavé, et prie sur le même banc que moi. Impossible pourtant de le reconnaître : comment puis-je imaginer que cet homme du dehors, cet homme de peu, ait rejoint les rangs de l’assemblée ?

Mais au moment du geste de paix, le voici qui se tourne vers moi. Nos regards se croisent enfin. Je lui tends la main, j’échange avec lui les paroles rituelles. C’est bien lui. L’étonnement se lit sans doute sur mon visage.

Telle est la force de la foi. Le Christ rend sa dignité à un homme que le regard des autres enfermait dans son statut de mendiant. Le voilà capable de quitter le poste où le destin l’assignait. Il a retrouvé la vue, sans aucun doute. Mais d’autres sont rendus aveugles : ce sont ceux qui refusent d’accepter qu’il les rejoigne et devienne l’un des leurs. Le vrai miracle n’est pas de rendre la vue aux aveugles. C’est de changer le cœur de ceux qui voient et de leur faire accepter l’inacceptable.