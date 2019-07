"Il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ" (Mt 13, 44-46)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Le royaume des Cieux est comparable

à un trésor caché dans un champ ;

l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau.

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède,

et il achète ce champ.

Ou encore :

Le royaume des Cieux est comparable

à un négociant qui recherche des perles fines.

Ayant trouvé une perle de grande valeur,

il va vendre tout ce qu'il possède,

et il achète la perle.

Source : AELF



Méditation Pasteur Nicole Fabre

Mercredi 31 juillet : Mt 13,44-46

Un trésor caché dans un champ… Une perle fine découverte dans un coquillage… Ces deux réalités ont des points communs qu’il nous faut entendre. Tout d’abord, elles relèvent d’action, de travail qui sont indépendants des hommes qui les découvrent. Le trésor a été accumulé par d’autres, la perle a été peu à peu élaborée par l’eau de la mer à l’intérieur de l’huitre. Les découvreurs sont au bénéfice de ce pour quoi ils n’ont rien fait. Deuxième point commun : les deux réalités ne se voient pas d’emblée, au beau milieu de la terre, ou de la mer. Il faut les chercher. Troisième point commun : leur découverte provoque une immense joie et un changement complet dans la vie de ces deux hommes. Il en est ainsi de la présence de Dieu, traduction que nous proposons pour l’expression Royaume de Dieu. Sa beauté, sa valeur, nous en héritons sans y avoir travaillé. Sa présence nous précède. Elle s’est enrichie au fil du temps avec tous ceux et celles qui en ont vécu, les textes qui en témoignent. Et nous héritons de ce trésor, de cette perle. Nous en héritons… Pour autant, nous avons à les découvrir. Peut-être par hasard, comme l’homme qui découvre en plein champ un trésor. Peut-être au bout d’un recherche, comme suggère peut-être la deuxième parabole. Mais toujours enfoui au cœur de notre quotidien, de notre réalité. Sa découverte donne alors joie, sens à tout ce que nous possédons, tout ce que nous vivons.

Jésus, merci pour ce trésor que nous pouvons tous découvrir. Ouvre nos yeux. Que nous sachions reconnaître ta présence au cœur de cette journée, de nos rencontres, de ce que nous entendrons.