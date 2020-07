"Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ" (Mt 13, 44-52)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à la foule ces paraboles :

« Le royaume des Cieux est comparable

à un trésor caché dans un champ ;

l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau.

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède,

et il achète ce champ.

Ou encore :

Le royaume des Cieux est comparable

à un négociant qui recherche des perles fines.

Ayant trouvé une perle de grande valeur,

il va vendre tout ce qu’il possède,

et il achète la perle.

Le royaume des Cieux est encore comparable

à un filet que l’on jette dans la mer,

et qui ramène toutes sortes de poissons.

Quand il est plein, on le tire sur le rivage,

on s’assied,

on ramasse dans des paniers ce qui est bon,

et on rejette ce qui ne vaut rien.

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde :

les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes

et les jetteront dans la fournaise :

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »

« Avez-vous compris tout cela ? »

Ils lui répondent : « Oui ».

Jésus ajouta :

« C’est pourquoi tout scribe

devenu disciple du royaume des Cieux

est comparable à un maître de maison

qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

"ce qui embellit le désert, écrivait Antoine de Saint Exupéry, c'est qu'il cache un puits"

"ce qui embellit le monde, aurait pu dire Jésus, c'est qu'il recèle le Royaume ».

Chacun de nous cherche un trésor, une perle, un amour, un sens à sa vie. Le trésor est tout près et la perle très pure dit Jésus. L'un comme l'autre sont à portée de main. Mais il faut acheter le champ, acheter la perle, acheter le monde où sont cachés la perle et le trésor. Comment achèterions-nous le monde ?

Alors le Royaume des Cieux est aussi semblable à un filet remonté par les anges, un filet de pêcheur plus grand que le monde et peuplé d'innombrables créatures. L'immense travail des anges consiste à remettre de l'ordre là où tout n'était qu'injustice et chaos. Mais qui peut dire qu'il sera trouvé juste aux yeux des anges et de Dieu ?

Aussi nous voici en ce dimanche matin, avec d'une part et à portée de main le trésor et la perle, et d'autre part, qui déjà nous enserre, le filet et les anges. Nous n'avons pas su acheter le champ du monde. Les anges commencent à remonter à la surface des eaux le grand filet de l'histoire dont le trésor et la perle nous ont échappé. Et toi Seigneur Jésus, où te trouves-tu ?

Moi, je dis que la perle, le trésor, c'est aussi ta parole. Le puits qui embellit le désert c'est encore ta parole. Le champ payé par toi et la perle donnée, c'est déjà ta parole. pour nous.

Amen