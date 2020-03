Il veut relancer une usine de fabrication de masques

Et si cette crise sanitaire permettait de revoir notre modèle économique et nous invitait à relocaliser ? Spécialisée dans la fabrication de masques de protection, l'entreprise Spérian, à Plaintel, dans les Côtes d'Armor, pourrait bien illustrer ce basculement. Engagé dans ce projet de reprise d'activité, Jean-Jacques Fuan, qui a dirigé l'entreprise, pendant quinze ans, entre 1995 et 2006, est motivé.