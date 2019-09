"Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se.." (Lc 15, 1-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les publicains et les pécheurs

venaient tous à Jésus pour l’écouter.

Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,

et il mange avec eux ! »

Alors Jésus leur dit cette parabole :

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,

n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert

pour aller chercher celle qui est perdue,

jusqu’à ce qu’il la retrouve ?

Quand il l’a retrouvée,

il la prend sur ses épaules, tout joyeux,

et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins

pour leur dire :

‘Réjouissez-vous avec moi,

car j’ai retrouvé ma brebis,

celle qui était perdue !’

Je vous le dis :

C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel

pour un seul pécheur qui se convertit,

plus que pour 99 justes

qui n’ont pas besoin de conversion.

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une,

ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison,

et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?

Quand elle l’a retrouvée,

elle rassemble ses amies et ses voisines

pour leur dire :

‘Réjouissez-vous avec moi,

car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’

Ainsi je vous le dis :

Il y a de la joie devant les anges de Dieu

pour un seul pécheur qui se convertit.

Source : AELF