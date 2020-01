Il y aura toujours des « Pères Preynat »

Enfin, on va entendre sa voix. Depuis que, en 2015, l’affaire Preynat a éclaté, c’est-à-dire depuis que des victimes ont révélé les abus sexuels de cet ancien aumônier scout de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, on a entendu tout le monde : les victimes, qui, avec courage, sont sorties du silence, des années après les faits. La hiérarchie, et notamment le cardinal Barbarin, qui a lui-même dû affronter un procès.

Mais le coupable, celui par qui le scandale est arrivé, et dont l’affaire a profondément transformé la manière dont l’Eglise de France gère désormais les cas de pédophilie en son sein, Bernard Preynat, 74 ans, était resté silencieux. On ne l’a pas entendu, lui-même préférant se cacher chez des religieuses, ou ailleurs.

C’est d’abord ce témoignage là que nous voulons entendre : comment un prêtre, sorti du séminaire dans les années 70, apprécié de sa hiérarchie comme de sa communauté paroissiale, a-t-il pu ainsi agresser autant d’enfants qui lui était confiés. Comment aussi a-t-il pu bénéficier d’une telle complicité tacite au sein de toute l’Eglise, et pendant si longtemps ?

Car cette affaire est hors normes : par l’ampleur des abus, 35 plaintes ont été déposés, mais on peut estimer à au moins le double le nombre des victimes.

L’affaire est aussi emblématique de la manière dont on a traité ces prédateurs ces quarante dernières années : légèreté coupable, souci de cacher à la justice, mensonge à l’encontre des parents de victimes, et déplacement dans une autre paroisse. Emblématique aussi de l’incapacité de l’Eglise, jusqu’en 2015, à traiter les « anciens » cas. C’est-à-dire ceux qui se sont déroulé avant 2000, et dont les évêques ont trop longtemps considéré qu’il s’agissait d’affaires du passé, dont il valait mieux ne plus parler.

Pourtant, le procès Preynat risque de décevoir : seules dix victimes ont été jugées « recevables », c’est à dire non prescrites. Les faits les plus graves, deux viols notamment, reconnus d’ailleurs par Preynat lui-même, sont prescrits.

Pourtant, même ainsi tronqué, ce procès est nécessaire pour nous tous. On me demandait, l’autre jour, s’il y aurait encore des « Pères Preynat » dans l’Eglise.

Oui, car il y aura toujours des personnes atteintes de cette forme de perversion sexuelle grave. Mais ce qu’il ne faut plus qu’il y ait, c’est la complaisance, le silence, la légèreté, dont on fait preuve toutes les personnes ayant été en contact avec lui. Il y aura toujours des « Pères Preynat », mais nous, nous ne devons plus les laisser agir.