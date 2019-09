Illettrisme, illectronisme: les médiathèques viennent en aide au grand public

Les acteurs régionaux mobilisés autour de la lutte contre l’illéttrisme….



La région des Hauts des France est particulièrement touché avec 11 % de la population active, soit 400 000 personnes selon une étude nationale publiée en 2017 par le conseil économique, social et environnemental régional (CESER).

Le taux de jeunes scolarisés en difficulté de lecture est également plus élevé. il est de 12 % en région contre 9,9% sur le reste du territoire.



André Vanderlynden, responsable du service culture et Multimédia à la médiathèque de Roubaix au micro de Madeleine Vatel