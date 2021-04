Ilogistique ? Dans les Weppes, l'opposition à un projet d'entrepôt géant

La Métropole Européenne de Lille a signé une promesse de vente pour un terrain de 100 hectares avec la société Percier Réalisation Développement. Une entreprise qui prévoit de construire pour 160.000 m² d’entrepôts. Ce site pourrait voir le jour dans le cadre très rural des communes d'Illies et de Salomé au Sud de la métropole lilloise. Alors que la région Hauts-de-France accueille déjà plus de 600 entrepôts ou plates-formes logistiques de plus de 5.000 m² les adversaires du projet dénoncent le choix sur le plan de l'environnement et du modèle de société. Ecoutez Pascal Peperstraete vice-Président du collectif Ch’moisnil, mobilisé contre l'implantation des entrepots géants dans les Weppes.