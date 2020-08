"Ils disent et ne font pas" (Mt 23, 1-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples,

et il déclara :

« Les scribes et les pharisiens enseignent

dans la chaire de Moïse.

Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire,

faites-le et observez-le.

Mais n’agissez pas d’après leurs actes,

car ils disent et ne font pas.

Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter,

et ils en chargent les épaules des gens ;

mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.

Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens :

ils élargissent leurs phylactères

et rallongent leurs franges ;

ils aiment les places d’honneur dans les dîners,

les sièges d’honneur dans les synagogues

et les salutations sur les places publiques ;

ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.

Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi,

car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner,

et vous êtes tous frères.

Ne donnez à personne sur terre le nom de père,

car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux.

Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres,

car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ.

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.

Qui s’élèvera sera abaissé,

qui s’abaissera sera élevé. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Jésus s’adresse aux foules et à ses disciples, il les met en garde contre l’hypocrisie des scribes et des pharisiens qui enseignent et interprètent la Loi. Jésus reconnaît leur légitimité en rappelant qu’ils siègent dans la chaire de Moïse, mais il les conteste car ils ne font pas ce qu’ils préconisent. Ils ne sont pas des modèles à suivre, leurs actes sont déconnectés de ce qu’ils disent.



Jésus met en avant leurs disfonctionnements, il pointe la distorsion qui existe entre leur « dire » et leur « faire », entre les paroles qu’ils prononcent et les actes qu’ils posent. Ainsi, ce qu’ils enseignent peut devenir lourd, comme un fardeau posé sur les épaules des croyants. Ils posent des exigences qu’ils ne vivent pas eux-mêmes.



Jésus poursuit son propos en décrivant les scribes et les pharisiens cherchant à être vus des gens, en grossissant leurs signes religieux à l’exemple des franges de leurs vêtements, et en aimant les premières places, et ce jusque dans les synagogues. L’exercice de leur piété paraît alors bien superficiel.



Ce serait trop facile de se considérer indemnes de ce que dit Jésus au sujet des scribes et des pharisiens qui cèdent à la tentation du paraître, qui exigent des autres ce qu’ils n’exigent pas pour eux-mêmes et qui manquent de cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Il appartient à chacune et chacun de se laisser interpeler.



Puis, Jésus va alors s’adresser au « vous » : « Pour vous, ne vous faites pas appeler “Maître”, car vous n’avez qu’un seul Maître et vous êtes tous frères. » A qui se rapporte le pronom « vous » ? Aux foules qui écoutent ? Aux disciples qui écoutent aussi ? Et pourquoi pas aux membres de l’Eglise primitive a qui Matthieu s’adresse ?



Humblement, entendons avec eux, chacune et chacun de nous, que Jésus exhorte à la fraternité car il y a un seul maître - vraisemblablement ici le Christ, et il y a un seul Père, le Père céleste, Dieu. C’est à la suite du Christ, que nous pouvons cultiver et faire grandir notre fraternité, que nous pouvons orienter ou réorienter nos engagements si besoin dans une perspective de service. C’est une vigilance à exercer avec Celui qui ne nous laisse pas seuls, Jésus le Christ, lui qui s’est fait serviteur.