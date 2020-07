"Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés" (Mt 14, 13-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste,

il se retira et partit en barque

pour un endroit désert, à l’écart.

Les foules l’apprirent

et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied.

En débarquant, il vit une grande foule de gens ;

il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.

Le soir venu,

les disciples s’approchèrent et lui dirent :

« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée.

Renvoie donc la foule :

qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! »

Mais Jésus leur dit :

« Ils n’ont pas besoin de s’en aller.

Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Alors ils lui disent :

« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »

Jésus dit :

« Apportez-les moi. »

Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe,

il prit les cinq pains et les deux poissons,

et, levant les yeux au ciel,

il prononça la bénédiction ;

il rompit les pains,

il les donna aux disciples,

et les disciples les donnèrent à la foule.

Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.

On ramassa les morceaux qui restaient :

cela faisait douze paniers pleins.

Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille,

sans compter les femmes et les enfants.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

« Donnez-leur vous-mêmes à manger »

L’endroit est désert, la foule est nombreuse, les disciples n’ont rien, ou plutôt seulement 5 pains et 2 poissons.

Mais qu’est-ce cela pour 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants !



Mais Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il les bénit et les partagea… puis les donna aux disciples pour les donner à la foule.

« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».

Et la foule fut rassasiée… et on ramassa les restes dans 12 corbeilles.

Tel fut le miracle de la première multiplication des pains.

Cet évènement a été simultanément rapporté par les trois autres évangélistes, Marc, Luc et Jean.

« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».

En ce dimanche, il nous faut bien entendre cet ordre.

Jésus ordonne à son Eglise de continuer sa mission.

C’est à nous, chrétiens d’aujourd’hui, que le Christ demande de nourrir les foules affamées, les personnes qui n’ont rien à manger.

Plus tard, Jésus dira : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ». Jésus s’identifie à celui qui n’a rien à manger.



Aujourd’hui, aimer Jésus, c’est aimer et servir ceux qui n’ont rien à manger.

C’est un ordre de Jésus lui-même.

Des personnes de chez nous et d’autres qui sont loin, ont besoin de nous pour être nourries… Saurons-nous leur donner le minimum pour vivre ? c’est un besoin, une nécessité vitale pour beaucoup.

Et Jésus nous redit avec insistance :

« Donnez-leur vous-mêmes à manger »



Merci, Seigneur de nous interpeller, de nous charger de mission auprès des affamés de notre monde.

Donne-nous le courage et la générosité pour répondre à ton appel et partager nos biens pour Te nourrir en distribuant la nourriture à tous les affamés de notre monde.