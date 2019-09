"Ils observaient Jésus pour voir s’il ferait une guérison..." (Lc 6, 6 - 11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat,

Jésus était entré dans la synagogue et enseignait.

Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée.

Les scribes et les pharisiens observaient Jésus

pour voir s’il ferait une guérison le jour du sabbat ;

ils auraient ainsi un motif pour l’accuser.

Mais lui connaissait leurs raisonnements,

et il dit à l’homme qui avait la main desséchée :

« Lève-toi, et tiens-toi debout, là au milieu. »

L’homme se dressa et se tint debout.

Jésus leur dit :

« Je vous le demande :

Est-il permis, le jour du sabbat,

de faire le bien ou de faire le mal ?

de sauver une vie ou de la perdre ? »

Alors, promenant son regard sur eux tous,

il dit à l’homme :

« Étends la main. »

Il le fit, et sa main redevint normale.

Quant à eux, ils furent remplis de fureur

et ils discutaient entre eux

sur ce qu’ils feraient à Jésus.

Source : AELF



Méditation François Lestang

C’est une réunion, bien organisée, avec un orateur prestigieux. De quoi parle-t-il ? On ne sait pas trop. Bien sûr, il y a eu auparavant d’autres réunions de ce type, et il y en aura d’autres, comme chaque semaine d’ailleurs. En tout cas, il parle avec une vraie autorité de son sujet.

Parmi ceux qui participent à la réunion, il y a un type qui ne va pas bien ; mais on n’est pas venu pour s’occuper des problèmes personnels, n’est-ce pas ? Cela fait longtemps qu’il ne va pas bien, de toute façon. Mais dans une réunion bien organisée, on a un ordre du jour, il y a des choses que l’on fait et d’autres que l’on ne fait pas. C’est du moins comme cela que, depuis toujours, on fait des réunions.

Mais voilà que l’orateur s’intéresse à celui qui ne va pas bien, et le met au centre de la réunion ; bien plus, il ose questionner nos modes de faire, notre culture d’entreprise ou d’association. Quelle audace, quel culot ! Qu’il ne compte pas sur nous pour lui répondre, même si sa question est pleine de bon sens. Bien sûr que la vie est prioritaire, du moins en principe… mais déranger nos habitudes, ce n’est pas ce que nous attendons d’un invité bien élevé, et encore moins qu’il permette à l’homme qui n’allait pas bien de réaliser ce qui lui était impossible. Pas de doute, il nous dérange, ce beau parleur qui interroge nos certitudes et s’intéresse plus à celui qui ne va pas bien qu’à nous. La semaine prochaine, on ne le réinvitera sûrement pas, celui-là !

Seigneur Jésus, tu connais nos fonctionnements, et la manière dont nous pouvons nous cacher derrière nos règles pour ne plus nous occuper de ceux qui souffrent auprès de nous, ceux vers qui tu nous envoies aujourd’hui. Fais-moi, fais-nous une grâce de conversion, pour que triomphe la vie que ton Père t’a envoyé manifester.