"Ils observaient Jésus pour voir s’il ferait une guérison le ..." (Lc 6, 6-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat,

Jésus était entré dans la synagogue et enseignait.

Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée.

Les scribes et les pharisiens observaient Jésus

pour voir s’il ferait une guérison le jour du sabbat ;

ils auraient ainsi un motif pour l’accuser.

Mais lui connaissait leurs raisonnements,

et il dit à l’homme qui avait la main desséchée :

« Lève-toi, et tiens-toi debout, là au milieu. »

L’homme se dressa et se tint debout.

Jésus leur dit :

« Je vous le demande :

Est-il permis, le jour du sabbat,

de faire le bien ou de faire le mal ?

de sauver une vie ou de la perdre ? »

Alors, promenant son regard sur eux tous,

il dit à l’homme :

« Étends la main. »

Il le fit, et sa main redevint normale.

Quant à eux, ils furent remplis de fureur

et ils discutaient entre eux

sur ce qu’ils feraient à Jésus.



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobillard