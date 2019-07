"Ils ont donné du fruit à raison de cent pour un" (Mt 13, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison,

et il était assis au bord de la mer.

Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes

qu’il monta dans une barque où il s’assit ;

toute la foule se tenait sur le rivage.

Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :

« Voici que le semeur sortit pour semer.

Comme il semait,

des grains sont tombés au bord du chemin,

et les oiseaux sont venus tout manger.

D’autres sont tombés sur le sol pierreux,

où ils n’avaient pas beaucoup de terre ;

ils ont levé aussitôt,

parce que la terre était peu profonde.

Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé

et, faute de racines, ils ont séché.

D’autres sont tombés dans les ronces ;

les ronces ont poussé et les ont étouffés.

D’autres sont tombés dans la bonne terre,

et ils ont donné du fruit

à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.

Celui qui a des oreilles,

qu’il entende !

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccar

Nous entrons dans les paraboles de Jésus dans l’évangile de Matthieu. Jésus sort de la maison, nous dit le texte, s’assoit puis se relève et monte dans une barque où de nouveau il s’assoit pour enseigner la foule nombreuse qui se tient sur le rivage. Que de mouvements…La première parabole est connue et parlante, c’est celle du semeur qui sort pour semer. Les grains tombent à différents endroits : le bord du chemin, le sol pierreux, les ronces, la bonne terre. Évidemment, la récolte n’est pas la même partout : au bord du chemin, les oiseaux viennent tout manger ; sur le sol pierreux, la graine ne peut s’enraciner profondément et la tige grille au soleil ; dans les ronces, le germe est étouffé ; seule la bonne terre permet au grain de donner du fruit à raison de cent, soixante, trente pour un…

Une parabole, c’est un récit qui fait image et qui nous permet de nous mettre en situation, sans le dire explicitement, à la décoder. On ne peut comprendre une parabole de l’extérieur, elle nous invite à être acteur, à entrer dans l’image, dans l’histoire racontée.

Il y a un enseignement à tirer de cette parabole bien plus riche qu’on ne le pense en premier lieu : « Que celui qui a des oreilles, qu’il entende !