Ils ont lancé leur premier millésime dans ce contexte difficile

Le secteur du vin souffre aussi de la crise sanitaire : bars, restaurants fermés, des dégustations au domaine compliquées à mettre en place et les salons professionnels annulés. En Touraine Biotyfoule, le salon des vignerons bio tourangeaux s'est adapté. Le GABBTO, le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine, a tenu à maintenir une vente en ligne. Elle s'est clôturée mercredi.

21 vignerons ont pu vendre leurs bouteilles en ligne, comme Alison Clément et Benoist Dumergue, installés à Chemillé-sur-Indrois. Le premier millésime de leur domaine, Les Folies Douces, a été vendu cette année dans ce contexte difficile. Ils ont vendu leur tout premier millésime cette année sur Biotyfoule. Témoignage dans ce journal.

TESTS ANTIGENIQUES : PROTOCOLE TROP LOURD POUR LES PHARMACIES

Etre testé et avoir le résultat en 20 minutes, c’est la promesse des tests antigéniques. Ils ont été déployés à Tours depuis quelques semaines en pharmacie. Force Ouvrière dénonce un protocole long et risqué et FO demande une rémunération particulière pour les salariés, à la pharmacie du théâtre, à Tours. Delphine Jusseaume, la gérante, n'a pas pour le moment les moyens de réaliser ces tests.

La pharmacienne estime qu'il serait en revanche important de développer et d'accompagner les pharmacies des petits villages, où il n'y a pas ou peu de laboratoires.