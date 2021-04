"Ils virent Jésus qui marchait sur la mer" (Jn 6, 16-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Le soir venu,

les disciples de Jésus descendirent jusqu’à la mer.

Ils s’embarquèrent pour gagner Capharnaüm,

sur l’autre rive.

C’était déjà les ténèbres,

et Jésus n’avait pas encore rejoint les disciples.

Un grand vent soufflait, et la mer était agitée.

Les disciples avaient ramé sur une distance de vingt-cinq ou trente stades

(c’est-à-dire environ cinq mille mètres),

lorsqu’ils virent Jésus

qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque.

Alors, ils furent saisis de peur.

Mais il leur dit :

« C’est moi. N’ayez plus peur. »

Les disciples voulaient le prendre dans la barque ;

aussitôt, la barque toucha terre

là où ils se rendaient.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen