"Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui" (Jn 1, 35-42)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :

« Voici l’Agneau de Dieu. »

Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,

et ils suivirent Jésus.

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient,

et leur dit :

« Que cherchez-vous ? »

Ils lui répondirent :

« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,

où demeures-tu ? »

Il leur dit :

« Venez, et vous verrez. »

Ils allèrent donc,

ils virent où il demeurait,

et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.

C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples

qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.

Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.

André amena son frère à Jésus.

Jésus posa son regard sur lui et dit :

« Tu es Simon, fils de Jean ;

tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

« Maître où demeures-tu ? »

C’est la question d’André à Jésus.

Il voulait le connaître. Il était venu depuis la Galilée jusqu’aux bords du Jourdain près de Jérico. Il voulait le connaître personnellement.



Aujourd’hui encore, dans les brouillards de notre société, des personnes font des kms pour trouver une vraie lumière, une vraie réponse à leurs questions :

A quoi bon vivre ? la souffrance et la mort… ça n’a pas de sens ? en vérité qui suis-je ?



Alors Jésus lui dit « Venez et vous verrez » et André et son compagnon allèrent et virent où Jésus demeurait. Ils restèrent avec Lui une journée à l’écouter…

Après quoi, ils avaient leur réponse : Jésus est vraiment la Lumière du monde.



Aujourd’hui, si tu cherches un sens à ta vie, où va notre monde ? pourquoi, pour qui vivre ? ouvres l’Evangile, demeures auprès du Seigneur Jésus et écoute-le seul dans ta chambre, au volant de ta voiture, écoutes, le Seigneur est près de toi, Il te parle… peu à peu, ton cœur, ton esprit s’apaisent, le brouillard se dissipe, tu aperçoit une lumière, c’est le Seigneur.

Il n’a rien à te vendre… Il te donne tout… ouvres tes mains, non pas pour conquérir, mais pour recevoir.



Demeurer auprès de Jésus comme les premiers disciples… l’écouter, le voir… sa présence est un cadeau qui va remplir ton existence et donner du goût à ta vie et à la vie du monde.



Alors tu pourras dire : Seigneur je t’ai cherché partout longtemps, sans te trouver… et c’est Toi qui t’es laissé trouver…au fond de mon cœur, Tu étais présent et je ne le savais pas…

Merci Seigneur !