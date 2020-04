Incendie de Notre Dame de Paris: pour Mgr Chauvet, "la cathédrale blessée résonne encore"

Une présence silencieuse

Le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet, garde un souvenir horrible de ce 15 avril 2019. "Une image apocalyptique, et un an après la blessure est toujours là. Je vis avec car je suis un homme d'espérance. Habitant près de la cathédrale, je la regarde tous les matins. Elle est là, une présence silencieuse, mais elle est là" explique-t-il au micro de Stéphanie Gallet.

Actuellement, les enquêtes continuent sur l'origine du sinistre. "Le procureur avait dit que c'était sans doute un court-circuit, ou une succession de plusieurs petites choses. Il y avait une forte tempête ce jour là. Aujourd'hui, on ne connait pas l'origine exacte. Peut-être qu'un jour, on la connaîtra" ajoute-t-il.



Le bourdon résonnera à 20 heures

Certains ont expliqué que l'Etat s'est mal occupé de Notre-Dame de Paris, et qu'il était responsable. "Je pense que l'Etat s'occupait bien de la cathédrale. Celui qui était aux manettes est aussi responsable, il aurait dû être plus prudent lorsque le feu s'est déclaré" lance le recteur.

Dans un Paris confiné, et une cathédrale fermée, il y a aura tout de même une commémoration, discrète. "On fera sonner le bourdon à 20 heures. On écoutera ce son un peu sourd de notre bourdon, que l'on peut entendre dans tout Paris, qui fait 13 tonnes. C'est bien que la cathédrale puisse s'associer à ceux qui se donnent sans compter en ce moment. La cathédrale blessée résonne encore" estime Mgr Chauvet.



La structure n'est plus menacée

Actuellement, avec l'épidémie de Covid-19, le chantier est arrêté. "Depuis un mois il est à l'arrêt. Il le sera encore ce mois-ci. Maintenant nous sommes prêts pour enlever l'échafaudage. Il ne faut pas qu'il tombe sur la cathédrale. C'est une opération délicate. Il faut que les cordistes puissent avoir toutes les conditions sanitaires" lance le recteur.

"Tant que l'échafaudage ne sera pas enlevé, on peut dire que la cathédrale est fragile. Lorsqu'on l'aura enlevé, on pourra dire qu'elle est totalement sauvée. Depuis un an, elle a été sécurisée par les compagnons du devoir. On a fait un travail dans la dentelle, depuis un an. La structure n'est plus menacée" conclut Mgr Chauvet.