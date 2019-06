Infos locales du 19 juin 2019

Une réduction du taux de défiscalisation pour les mécènes est à l’ordre du jour au sein du gouvernement. Inquiétude du côté des bénéficiaires.



Le Forum des Métiers et de la Formation s'est tenu récemment à La Rochelle. Un forum organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie.



Pèlerinage de Lourdes. L’Hospitalité diocésaine de la Rochelle et Saintes lance un appel urgent pour recruter des bénévoles.